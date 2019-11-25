Мумбаи, Индия, , 14:17 — REGNUM Верховный суд Индии заслушал дело о формировании правительства в индийском штате Махараштра. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Слушание по делу длилось всего 80 минут, а решение суда будет объявлено 26 ноября в 10:30 утра по местному времени. В ходе заседания Верховный суд Индии заслушал позиции «Бхаратия джаната парти» (БДП) и политического блока «Шив сена» — «Индийский национальный конгресс» (ИНК) — «Партия националистического конгресса» (ПНК). Лидеры правящей «Бхаратия джаната парти» утверждают, что они готовы сформировать правительство в штате Махараштра на основании поддержки 170 депутатов заксобрания штата, в том числе 54 представителей ПНК во главе с Аджитом Паваром. Деятели «Шив сены», ИНК и ПНК утверждают, что на их стороне поддержка 154 депутатов законодательного собрания Махараштры. Оппозиционеры также требуют немедленного созыва законодательного собрания штата для вынесения вотума недоверия правительству БДП.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая БДП набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК-ПНК — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распалась из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции. Тем не менее, 23 ноября правящая «Бхаратия джаната парти» во главе с Девендрой Фаднависом изъявила намерение сформировать правительство при поддержке представителей НПК во главе с Аджитом Паваром. В тот же день Девендра Фаднавис и Аджит Павар вступили в должности главного министра Махараштры и его заместителя соответственно.