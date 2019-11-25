Пусан, Южная Корея, , 13:20 — REGNUM 25 ноября в Пусане состоялась встреча на высшем уровне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных областях, таких как инвестиции, инфраструктура, наука и техника.

В рамках встречи премьер-министр Таиланда отметил роль Южной Кореи в регионе и новую политику президента Мун Чжэ Ина, а также выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере технологий следующего поколения (автомобили, электроника).

Также представители двух стран обменялись мнениями о будущих направлениях сотрудничества Южной Кореи и АСЕАН.

По завершению встречи представители Южной Кореи и Таиланда подписали меморандумы о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества, о сотрудничестве в социально-трудовой сфере, в реализации инфраструктурного проекта «Восточной экономический коридор».