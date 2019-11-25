Люксембург, , 13:13 — REGNUM Страны Европейского союза должны признать Палестину независимым государством. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag.

По его словам, ЕС мог бы выступить против ближневосточной политики президента США Дональда Трампа и обсудить, не пришло ли время признать Палестину. Ассельборн отметил, что сделать это каждой стране в отдельности сложно.

«Но в рамках европейской инициативы это было бы возможно», — полагает министр.

Он предупредил, что нерешенная проблема Палестины может обернуться в дальнейшем новым потоком беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти США объявили, что израильские поселения на территории Палестины более не считаются незаконными с точки зрения международного права.

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