Цхинвал, , 13:10 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии планируют направить обращение в Госдуму по вопросу о фальсификациях в книге «Осетины на службе Третьего рейха». Об этом сообщает югоосетинское информагентство «Рес» со ссылкой на слова председателя парламента Алана Тадтаева.

Как отметил Тадтаев, книгу «недавно выпустили ингушские провокаторы и фальсификаторы истории». Председатель парламента выразил свое несогласие с утверждениями автора.

Алан Тадтаев «Хочу заметить, что по факту в истории такого никогда не было и переписывание истории мы никому не позволим. И мы договорились, что по данному факту также будет обращение парламента к Госдуме РФ»

Ранее к своим российским коллегам обратились Госкомитет информации и печати и министерство культуры Южной Осетии с просьбой дать соответствующую оценку этому изданию.

Книга «Осетины на службе Третьего рейха» вышла в Ростове тиражом в 10 тыс. экземпляров. По утверждению автора Лорса Дарьяльского, в издании содержатся материалы о «массовом предательстве и сотрудничестве осетин с фашистами в годы Великой Отечественной войны».

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