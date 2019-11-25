Цхинвал, 25 ноября 2019, 13:10 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии планируют направить обращение в Госдуму по вопросу о фальсификациях в книге «Осетины на службе Третьего рейха». Об этом сообщает югоосетинское информагентство «Рес» со ссылкой на слова председателя парламента Алана Тадтаева.
Как отметил Тадтаев, книгу «недавно выпустили ингушские провокаторы и фальсификаторы истории». Председатель парламента выразил свое несогласие с утверждениями автора.
Ранее к своим российским коллегам обратились Госкомитет информации и печати и министерство культуры Южной Осетии с просьбой дать соответствующую оценку этому изданию.
Книга «Осетины на службе Третьего рейха» вышла в Ростове тиражом в 10 тыс. экземпляров. По утверждению автора Лорса Дарьяльского, в издании содержатся материалы о «массовом предательстве и сотрудничестве осетин с фашистами в годы Великой Отечественной войны».
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