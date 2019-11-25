25 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Для США война в Афганистане, в которой они потеряли более двух с половиной тысяч солдат и израсходовали около одного триллиона долларов, может продлиться еще несколько десятилетий. Выход из ситуации – найти способ более благопристойного завершения своего участия в боевых действиях в стране, становящейся для США «вторым Вьетнамом».

Станислав Тарасов, , 12:59 — REGNUM



Американские солдаты Иван Шилов © ИА REGNUM

США и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали, а точнее, возобновили переговоры в Катаре. По словам бывшего деятеля движения Саида Акбар Ага, они «проходят тайно», но имеют некоторые особенности.

В отличие от прежних времен американцы накануне провели консультации с афганским правительством, которое приняло предложенную повестку: прекращение огня и начало прямых переговоров между афганскими властями и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над соглашением, хотя ранее считалось, что пункты его уже прописаны на бумаге. По словам Трампа, «мы сворачиваемся в Афганистане, мы работаем над соглашением с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), посмотрим, что будет». Напомним, что ранее президент США отменил переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за террористической атаки в Кабуле, поставив тем самым «жирную точку» в переговорном процессе по афганскому урегулированию, состоявшим из девяти раундов. Что нового теперь?

Источники в Пентагоне заявляют, что «разрабатывается план поспешного вывода войск из Афганистана на случай, если соответствующее решение будет принято в ближайшие недели», и действия Трампа относительно Сирии можно считать «генеральной репетицией» того, к чему он готовится в Афганистане. Насколько удачна подобная аналогия? Вашингтон посылает интригующие «сигналы» многим политическим силам в Афганистане. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что они «близки к победе», добиваясь полного вывода американских войск из страны, в то время как позиции официального Кабула, который в последнее время тоже заговорил о необходимости вывода из Афганистана американских войск, выглядят очень слабо с точки зрения перспективы межафганских переговоров. Не случайно представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) накануне переговоров в Катаре заявили, что приступать к переговорам с официальным Кабулом они не намерены.

В Афганистане

По мнению американских экспертов, Вашингтон из-за отсутствия стратегии в Афганистане сам загнал себя в тупик. Вместо того, чтобы политически усиливать Кабул, он способствует выстраиванию параллельной структуры власти. В целом же политическая диспозиция в Афганистане и вокруг него выглядит очень сложной. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не является политически однородным. Когда американцы устранили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от власти в Кабуле, те раскололись. Сейчас американская военная разведка заявляет, что часть из них стала ориентироваться на Иран, другая часть — на Пакистан. При этом Тегеран и Исламабад имеют все возможности, чтобы если не изменить, то серьезно повлиять на ситуацию в Афганистане. Поэтому те талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ведут переговоры с США в Катаре, не отражают всего спектра политических настроений в этом движении, и любое соглашение может быть нарушено, что уже не раз бывало.

В самом Кабуле в высших эшелонах власти ведется борьба за власть: одна фракция не против того, чтобы иметь дело с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другая выступает против. Недавно президент Афганисана Мохаммад Ашрафа Гани подготовил проект дорожной карты мирного процесса, состоящий из семи пунктов, в число которых входят переговоры с США и НАТО по вопросу вывода войск и сотрудничества с Афганистаном в последующий период, переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создание консенсуса по мирному процессу со странами региона, а также укрепление существующего государственного строя, совершенствование системы управления и работы силовых структур и борьба с коррупцией. Но глава исполнительной власти Абдулла Абдулла считает этот план нереальным. И в США также не всё однозначно.

Ашраф Гани U.S. Department of State

Недавно двое американских сенаторов представили новый законопроект, который бы обеспечивал надзор Конгресса за продвижением мирного процесса в Афганистане. Некоторые американские издания считают, что конгрессмены стремятся взять под свой контроль политику в Афганистане, чтобы «не зависеть от политических настроений Трампа». Не выглядит удачной и челночная дипломатия спецпредставителя США по мирному урегулированию афганского кризиса Залмая Халилзада. Не случайно появился проект о проведении в Китае четырехсторонних консультаций по афганскому мирному процессу при участии России, Китая, США и Пакистана. Помимо того, старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Николас Кей заявил, что «полный вывод войск из Афганистана не будет возможным до подписания комплексного соглашения о мире, принятого по итогам межафганских переговоров», тогда как возможность таких переговоров выглядит сомнительно. Одним словом, фактор силы подавил интеллект американской дипломатии, которая в Афганистане выглядит беспомощно.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не одержали победу на поле боя, но и не проиграли. Что дальше? Известный афганский публицист Вахид Можда считает, что в перспективе договор с США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «станет неизбежностью для США, хотя Америка официально не признает их в качестве законной власти». По его словам, «проблема только в том, смогут ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) войти в мирный процесс». В противном случае война для США, в ходе которой они потеряли более 2500 солдат и еще 20 тысяч были ранены, израсходовали около одного триллиона долларов, может продлиться еще несколько десятилетий. Выход из ситуации — найти способ более благопристойного завершения участия США в боевых действиях в Афганистане, становящегося для них «вторым Вьетнамом». Что касается Афганистана, то эта война обошлась им ценой крови более полумиллиона граждан, и негативные ее последствия еще многие десятилетия будут порождать проблемы и вызовы в этом сложном обществе.

Афганец U.S. Marine Corps

Теперь же, пишет пакистанское издание The Nation, нужно ждать момента, когда «Вашингтон объявит свою миссию в Афганистане оконченной». Но объявит ли он войну проигранной или будет переносить ответственность за неудачи на плечи других стран региона? В любом случае для урегулирования ситуации в этой стране необходим региональный консенсус между Китаем, Россией, Ираном, Пакистаном и странами Средней Азии. Переговоры только с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре ничего не дадут.