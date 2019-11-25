Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Королевское министерство иностранных дел Швеции официально отказалось от именования Белоруссии Vytryssland («Белая Россия», «Белоруссия») и теперь рекомендует использовать в шведском языке наименование Belarus («Беларус», «Беларусь»). Об этом говорится в официальных сообщениях МИД Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пояснила местному изданию «Дагенс нюхетер», что такое решение стало проявлением «признания белорусского народа и гражданского общества, которые долгое время хотели подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны». В оригинале статьи использован термин belarusiska folkers — «белоруский народ».

Шведов в Белоруссии по-прежнему называют «шведами», а их государство — Швецией, а не Sverige (официальное название — Konungariket Sverige). Анн Линде собирается посетить постсоветскую республику, где русофобствующие националисты весьма чувствительны к именованию Белоруссии «Белоруссией», и где несколько лет назад поддержка таких кругов шведским послом привела к большому скандалу.

Напомним, бывший посол Швеции в Белоруссии Стефан Эрикксон слыл большим любителем «беларушчыны» и активно поддерживал местных националистов, открыто заявлявших о необходимости свержения Александра Лукашенко и публично скандировавших оскорбительные по отношению к Лукашенко лозунги. После 2014 года официальный Минск продемонстрировал более активный разворот на Запад, следствием чего стала нормализация отношения со Швецией.

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Также напомним, что согласно одной из теорий, происхождение слова «Русь» связано с самоидентификацией варягов — воинов из Скандинавии (преимущественно территории нынешней Швеции). С варяжской стороны призывались на княжение не только в Киев, но и в Полоцк, что отражено в официальном мифе о «тысячелетней истории белорусской государственности».

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В прежние годы МИД Белоруссии добился отказа ООН, КНР и других стран от именования Белоруссии «Белоруссией», однако развёрнутая кампания не везде имела успех. Германия и прибалтийские республики по-прежнему называют Белоруссию так, как у них исторически сложилось.