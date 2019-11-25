Москва, , 12:53 — REGNUM Россия готова развивать двусторонние отношения с Непалом, заявил 25 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече непальским коллегой Прадипом Кумаром Гьявали.

Глава МИД РФ напомнил, что Непал является давним партнером России в Южной Азии, а стороны традиционно «поддерживают друг друга в тех ситуациях, которые требуют такой поддержки».

«Сегодня рассчитываем подробно обсудить все аспекты наших двусторонних отношений, равно как и взаимодействие на региональной, международной арене», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров по случаю 100-летия со дня рождения известного советского дипломата Олега Трояновского вспомнил об одном из эпизодов его работы в Организации Объединенных Наций.

Читайте также: Лавров расскзаал историю советского «мема» в ООН, придуманного Трояновским