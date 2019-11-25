Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Белоруссия в шведских официальных документах будет именоваться «Беларусью» (Belarus) вместо «Витрюссланда» (Vitryssland). Об этом говорится в статье министра иностранных дел Швеции Анн Линде, опубликованной 25 ноября в газете Dagens Nyheter.

Ранее в официальных обращениях шведские власти называли Белоруссию «Белой Россией». Vit по-шведски означает «белая», Ryssland — «Россия». Теперь Стокгольм признал, как пояснила Линде, «национальную идентичность и суверенитет», к которым долго стремился Минск.

Новое название «не указывает на Россию», добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей совершил свой первый визит в Швецию. Он представил предложения Минска по развитию «Восточного партнёрства» на период до 2030 года и призвал Евросоюз к дальнейшей поддержке переговоров о вступлении Белоруссии в ВТО и началу работы над новым базовым соглашением ЕС с Белоруссией.

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