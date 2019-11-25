Славянск, Украина, , 12:59 — REGNUM Заместитель мэра города Славянска Андрей Рубан спровоцировал конфликт в ночном клубе города. Об этом написал сам чиновник 23 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Рубан рассказал, что сначала он сделал замечание ди-джею, который поставил песню Олега Газманова «Москва — звонят колокола». Чиновнику попытались объяснить, что песню заказали посетители клуба.

«Буквально через десять минут в эфир пошла песня «Офицеры, россияне…». На моё повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие «страну-агрессора» и её армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», — рассказал потерпевший.

Областная полиция проводит расследование инцидента, заверил Рубан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее львовский журналист Остап Дроздов заявил, что примирение между жителями разных регионов Украины невозможно, поскольку жители Донбасса являются «абсолютными врагами Украины».

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