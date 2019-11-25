Москва, , 12:47 — REGNUM В администрации президента посоветовали дождаться принятия конкретных решение Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а уже потом говорить о вероятных рисках для спортсменов из России не попасть на следующие Олимпийские игры в связи с базой данных, переданной WADA. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Российские спортивные власти находятся в контакте и с международным спортивным сообществом, и с WADA. Пока никаких решений нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он напомним, что Москва предоставила все необходимые ответы на те вопросы, которые были заданы WADA.

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«Давайте дождёмся результатов анализов ответов, которые были даны российской стороной», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года исполком WADA восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года было объявлено, что статус соответствия РУСАДА сохранён.

Однако в сентябре 2019 года журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. После этого WADA начало разбирательство. В ноябре Россия предоставила Всемирному антидопинговому агентству 85-страничный документ в качестве ответа на вопросы об изменениях в базе московской лаборатории. Окончательное решение по этому вопросу исполком WADA вынесет на заседании 9 декабря.

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