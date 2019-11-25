Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Объединенная оппозиция предлагает парламенту разработанную ею модель перехода на новую избирательную систему, которая основана на так называемой немецкой модели. При этом данная модель соответствует Конституции Грузии, выражает общественное мнение, отдает предпочтение пропорциональной системе, однако учитывает реалии Грузии. Об этом 25 ноября после встречи объединенной оппозиции заявил журналистам Георгий Вашадзе.

Как объяснил Вашадзе, согласно предложенной системе, голоса пропорционально распределяются между кандидатами, сохраняется мажоритарная система, при этом мажоритарные округа становятся многомандатными. Каждый избиратель будет иметь право на один голос и, следовательно, никакая политическая сила не будет иметь возможности захватить власть.

«Это очень простой способ, выход, для того, чтобы Грузия раз и навсегда преодолела ту катастрофическую избирательную систему, которая существует в стране сегодня. Все конституционалисты, с которыми мы говорили, однозначно говорят, что этот документ полностью соответствует Конституции. Созданная нами модель основана на «немецкой модели», учитывает грузинскую реальность, будет в том числе и мажоритарная система, но будут многомандатные мажоритарные избирательные округа, и у «Грузинской мечты» не будет права манипулировать», — заявил Вашадзе.

Однако после заявления представителя объединенной оппозиции свое заявление сделал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, который указал, что парламентские выборы 2020 года пройдут по старой смешанной избирательной системе.

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