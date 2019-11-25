Куньмин, Китай, , 12:37 — REGNUM Бывший партийный руководитель провинции Юньнань на юго-западе Китая Цинь Гуанжун и бывший высокопоставленный законодатель был обвинен Верховной народной прокуратурой Китая во взяточничестве, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Цинь обвинялся в использовании занимаемых им различных постов в провинции с целью получения материальной наживы, в частности — получением огромных денежных сумм в виде взяток. Дело Циня расследовалось прокуратурой города Чэнду, столицы провинции Сычуань на юго-западе Китая. Цинь предстанет перед Промежуточным народным судом Чэнду.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замглавы Государственной администрации табачной монополии КНР Чжао Хуншунь представал перед Промежуточным народным судом города Хуайань провинции Цзячну за взяточничество.

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