Идлиб, Сирия, , 12:38 — REGNUM Деревня Умм-эль-Халяхиль на юго-востоке сирийской провинции Идлиб перешла под контроль правительственных сил. Об этом сообщает 25 ноября агентство SANA.

Населённый пункт был отбит у боевиков, которые понесли при этом «значительные потери».

Напомним, в провинции Идлиб находится одна из четырех зон деэскалации, которые были созданы в ходе астанинских переговоров. В отличие от остальных зон, большая часть Идлибской зоны все ещё контролируется боевиками «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские ВКС провели в провинции Идлиб крупную воздушную операцию, чтобы подготовить территорию для наступления сирийских войск.

Читайте также: Новые удары ВКС РФ спровоцировали панику и дезертирство боевиков в Идлибе