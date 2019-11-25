Бишкек, , 12:35 — REGNUM В общеобразовательных школах Туркмении планируют ввести занятия по теннису. Об этом заявил представитель федерации тенниса республики Игорь Зубков, сообщает 25 ноября издание Orient.

По его словам, министерство спорта и молодежной политики, а также министерство образования совместно реализуют проекты по популяризации тенниса в Туркмении.

Зубков отметил, что на первоначальном этапе он лично будет проводить в школах показательные уроки и знакомить учителей с методикой. Инвентарь для занятий выделит федерация тенниса, добавил он.

Отметим, сборная Туркмении по теннису выступает в одном из самых престижных турниров — Кубке Дэвиса с 2004 года. Республика находится на 115 месте в рейтинге Международной федерации тенниса.

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