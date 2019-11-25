Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Главу правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева пытались отправить в отставку партнёры личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Фаворов 25 ноября в интервью CNN.

Фаворов рассказал, что он встречался с Парнасом и Фруманом на конференции по энергетике в Хьюстоне. Они предложили сместить Коболева с поста главы «Нафтогаза», ссылаясь на свои возможности обсуждать данный вопрос с высокопоставленными представителями администрации президента США.

Парнас и Фруман якобы хотели развивать на Украине свой бизнес по поставкам сжиженного газа из США.

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В CNN отметили, что федеральный прокурор Нью-Йорка расследует связи между Джулиани и энергокомпанией, собственниками которой являются Парнас и Фруман. Сам Джулиани заявил, что ничего не знает о «Нафтогазе», кроме факта его существования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил, что готовность Коболева дать показания против Джулиани говорит о том, что глава «Нафтогаза» находится под влиянием «демократического» крыла США.

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