Москва, , 12:33 — REGNUM МИД России считает целесообразным скорейшее присоединение курдских отрядов «Сирийских демократических сил» к правительственной армии Сирии. Об этом 25 ноября замглавы ведомства Михаил Богданов.

«Чем быстрее, тем лучше. Для всех», — сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти Турции заявили, что готовы продолжить операцию на севере Сирии, так как курдское ополчение не покинуло «безопасную зону» на границе.

Турция считает курдских боевиков из YPG и других отрядов в Сирии «террористами». В октябре военные страны вели против курдского ополчения операцию «Источник мира» на севере Сирии.