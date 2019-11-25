Тбилиси, , 12:25 — REGNUM Члены движения «Посмей» провели акцию-перформанс на площади Первой Республики в Тбилиси. Демонстранты установили камеру, в которую поместили фото председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также игрушечную зебру, которую приковали цепью к клетке. Об этом 25 ноября сообщает «Интерпрессньюс».

Как заявляют участники акции, если Бидзина Иванишвили не выполнит волю народа и выборы 2020 года не пройдут по пропорциональной системе, он сам окажется в камере. Члены движения «Посмей» также выйдут сегодня вечером на масштабную акцию протеста перед парламентом Грузии.

Ранее сегодня представители гражданского движения «Измени» с транспарантами и гудками пришли к офису правящей партии. «Бидзина, мы снова пришли» — такими выкриками активисты требовали выполнить обещания.

Читайте также: К дому Иванишвили в Тбилиси принесли мусорную урну

Напомним, представители оппозиции, их сторонники и активисты сегодня планируют провести акцию у парламента. В том числе демонстранты намерены пикетировать законодательный орган. По заявлению оппозиции, они не дадут большинству возможности провести 26 ноября пленарное заседание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу: митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. Полиция Грузии разогнала демонстрантов при помощи водомета и слезоточивого газа. Но «война замков» продолжается: оппозиция пообещала устраивать пикеты перед зданием правительства каждый четверг, а на 25 ноября в Грузии запланирована масштабная протестная акция.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция пообещала выбросить власть Грузии в «политическую мусорную урну»