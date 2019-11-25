Москва, , 12:25 — REGNUM Контакты России и Китая по линии ведущих партий играют значимую роль в развитии двусторонних связей. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, адресованной участникам VII заседания диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая».

«Между «Единой Россией» и КПК налажено конструктивное взаимодействие, осуществляется обмен опытом в сферах партийного строительства, подготовки кадров, международной и публичной деятельности», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.

Глава государства отметил одну из важных тем межпартийного диалога в текущем году, это противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела независимых стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы российского и китайского МИД Сергей Лавров и Ван И провели переговоры на полях министерской встречи G20 в Нагое. Речь шла, в частности, о вопросах мировой торговли.

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