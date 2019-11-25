Москва, , 12:11 — REGNUM Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал о строительстве трассы М-12 и реконструкции М-5 и М-7, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

«Связь центральной России с Сибирью для нас основной приоритет… Мы имеем для этих связей федеральные дороги М5 и М7, мы чувствуем уровень загрузки этих трасс, чувствуем сложившуюся ситуацию по аварийности», — сказал Дитрих.

Он рассказал об аварийности трасс.

«Хочу вам сказать, что на 52−93 тыс. км федеральных автодорог на автодорогах М-5 и М-7 Москва — Казань и Москва — Саратов — Уфа — Челябинск у нас происходит две трети ДТП со смертельным исходов по отношению ко всей федеральной сети», — привел данные министр.

Глав правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение Минтранса по строительству новой трассы, которая соединит Москву — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань и далее будет спроектирована для движения на Екатеринбург.

«Эта трасса М-12, которая входит в состав коридора Европа — Западный Китай. Эта трасса призвана принципиально изменить ситуацию по аварийности и по возможности проехать», — отметил глава Минтранса.

Дитрих рассказал о сроках строительства.

«На период строительства, а он с учетом ограничений и технологический, и бюджетных, выходит за 2024 год, мы, видимо, закончим стройку в 2027 году, мы будем принимать все необходимые решения по капремонту и ремонту трасс М-5 и М-7 на всем их протяжении», — заявил он.

Активно работаем со всеми регионами по расшивке узких мест на трассе, добавил министр.

«По участку Уфа-Челябинск мы запланировали также проектирование куска дороги, который по всей видимости за 2025 годом может быть предложен к реконструкции», — добавил министр.