Сеул, , 12:13 — REGNUM 24 ноября в Сеуле состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и султана Брунея Хассанала Болкиаха. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере энергетики, торговли, инвестиций и инфраструктуры, а также ситуацию на Корейском полуострове.

В рамках встречи Мун Чжэ Ин поблагодарил султана Брунея за посещение страны в 35-ю годовщину дипломатических отношений и поддержку мирного процесса на Корейском полуострове, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

В свою очередь, Хассанал Болкиах отметил, что Южная Корея является ценным партнёром Брунея, а также добавил, что страны будут стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.

По завершению встречи представители двух стран подписали меморандумы о взаимопонимании в сфере информационно-коммуникационных технологий, «умных городов» и электронного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Кореи и Бруней также договорились об увеличении квот на выполнение регулярных авиарейсов.

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