Тбилиси, , 12:09 — REGNUM С 27 ноября по 15 мая Грузия на полгода станет страной-председателем кабинета министров Совета Европы. Официальная церемония передачи председательства состоится 27 ноября в Страсбурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

Грузия примет председательство в ноябре от Франции, которая, в свою очередь, получила его в мае от Финляндии. В Страсбург отправится глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

26 ноября в министерстве иностранных дел Грузии состоится пресс-конференция, посвященная председательству в комитете министров Совета Европы.

Грузия впервые становится страной-председателем международной организации.

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