Киев, , 12:16 — REGNUM На Украине обсуждают резонансное ДТП, в которое 24 ноября попал уполномоченный президента Зеленского по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями.

Напомним, авария произошла в поселке Чабаны Киевской области, на видео четко видно, что Кулеба поехал на красный свет. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины».

Украинский автогонщик, автомобильный журналист и общественный деятель Алексей Мочанов считает, что детский осбудсмен «планомерно шёл и ехал к такому раскладу», и в данном случае речь не идет о случайности или несчастливом стечении обстоятельств.

Мочанов описывают всю хронологию событий:

«Кулеба… подъехал к светофору и объехал справа «очередь», в которой стояла всего пара машин. Это само по себе возмутительно и никогда не приветствуется другими водителями, хотя среди нас святых нет. Встал за стоп-линию, светофор не видит, рванул на красный, запрещающий. Это тоже не случайность. Увы… И «ice on cake» — на фото видно, что ремень безопасности давно и надолго пристёгнут в гнездо, и детский омбудсмэн просто сидел на нём сверху, явно пристегнув таким образом ремень не сегодня и не перед этой поездкой».

Мочанов делает вывод, что чиновник — «системный и систематический, злостный нарушитель» ПДД. Он призвал Кулебу после выздоровления принести извинения всем за своё поведение, а пересдавать на права «в прямом эфире, без блата».

ИА REGNUM отмечает, что по данным, озвученным утром 25 ноября, сам Кулебанаходится в состоянии средней тяжести, угрозы его жизни, несмотря на многочисленные травмы и переломы, нет. А вот старший сын чиновника (19 лет) находится в интенсивном неврологическом отделении, его состояние оценивается как тяжелое. О состоянии здоровья младшего сына (10 лет) информации в открытом доступе в настоящий момент нет.

Также отметим, что сразу после аварии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что это «житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного президента Украины по правам ребенка». Спустя несколько часов, когда стало очевидно, что правила нарушил именно чиновник, Геращенко изменил формулировки, но подчеркнул, что итогового виновника ДТП после всех экспертиз определит суд.