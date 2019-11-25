Лондон, 25 ноября 2019, 12:06 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если в скором времени не получит врачебную помощь. Об этом говорится в письме врачей, которое они направили министру внутренних дел Великобритании Прити Патела, сообщает Sky News.

Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
thierry ehrmann

«По нашему мнению, господин Ассанж требует срочной экспертизы как своего физического, так и психологического состояния здоровья», — говорится в письме.

Врачи предупредили, что если не оказать ему своевременную медицинскую помощь, он может умереть в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергался в тюрьме психологическим пыткам в течение долгого времени. Этот вывод был сделан им на основе медицинского заключения. Он также констатировал, что условия содержания основателя WikiLeaks угрожают его жизни.

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