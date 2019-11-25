Лондон, , 12:06 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если в скором времени не получит врачебную помощь. Об этом говорится в письме врачей, которое они направили министру внутренних дел Великобритании Прити Патела, сообщает Sky News.

Джулиан Ассанж thierry ehrmann

«По нашему мнению, господин Ассанж требует срочной экспертизы как своего физического, так и психологического состояния здоровья», — говорится в письме.

Врачи предупредили, что если не оказать ему своевременную медицинскую помощь, он может умереть в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергался в тюрьме психологическим пыткам в течение долгого времени. Этот вывод был сделан им на основе медицинского заключения. Он также констатировал, что условия содержания основателя WikiLeaks угрожают его жизни.

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