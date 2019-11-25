Оренбург, , 12:04 — REGNUM Генеральное консульство в Казани совместно с представительством Агентства по вопросам внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с вывозом тел граждан Узбекистана, погибших в Оренбуржье. Об этом заявляет МИД Узбекистана.

По данным МИД Узбекистана в микроавтобусе находились восемь человек, в том числе пять граждан Узбекистана — из них четверо погибли, а один — госпитализирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Оренбургской области 24 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек. На трассе Оренбург — Акбулак в Оренбургском районе столкнулись минивэн и грузовик.

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