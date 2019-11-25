Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» пообещала населению страны провести плебисцит по вопросам изменения избирательного законодательства и избирательной системы, но сделать это планирует либо параллельно парламентским выборам 2020 года, либо в ходе местных выборов 2021 года.

Соответствующее заявление после совещания в офисе партии сделал ее генсек, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Свое решение правящая партия мотивирует тем, что нынешний состав мажоритарных депутатов парламента предложил «Грузинской мечте» полностью перейти от смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов парламента к чисто мажоритарной системе.

По словам Каладзе, исходя из создавшейся в стране ситуации и последствий голосования по проекту изменений в Конституцию и действующее законодательство, выборы парламента 2020 года решено провести по ныне действующей смешанной системе.

Что касается предложения мажоритариев, оно, по заявлению генсека партии, будет вынесено на плебисцит, который правящая партия обещает провести параллельно парламентским выборам 2020 года или в ходе местных выборов 2021 года. А до плебисцита Каладзе призвал мажоритариев усиленно поработать над собственным предложением.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Акции локального маштаба продолжаются в Тбилиси и по всей Грузии, а на 19:00 часов 25 ноября оппозиция наметила масштабную акцию протеста, на которой собирается продемонстрировать правительству свою силу и большое количество сторонников.