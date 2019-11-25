Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Вахид Суприяди заявил, что с каждым годом число российских туристов в Индонезии растет, сообщает Antara.

По его словам, Индонезия может достичь цели в 162 тыс. российских туристов в 2019 году.

«Потенциал российских туристов для Индонезии огромен. Индонезия предпринимала различные усилия для дальнейшего продвижения индонезийского туризма в России», — отметил посол Индонезии на совместном мероприятии по содействию туризму, которое проходило в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что существование регулярных прямых рейсов авиакомпании «Россия» из Москвы в город Денпасар на острове Бали еще больше увеличит поток российских туристов в Индонезию.

«Мы поддерживаем совместные мероприятия как форму продвижения Индонезии в России в дополнение к индонезийскому фестивалю и различным другим мероприятиям», — заявил Вахид Суприяди.

Напомним, в 2017 году количество российских туристов в Индонезии составило 117 500 человек, а в 2018 году — 125 697 человек, что на 6,95% больше, чем в 2017 году. Между тем, в период с января по сентябрь 2019 года количество российских туристов в Индонезии выросло на 19,07%, достигнув 109 тыс. человек.