Киев, , 11:50 — REGNUM Украинская власть подтверждает свой план в скором времени запустить информационно-развлекательный телеканал для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Об этом заявил украинский министр культуры Владимир Бородянский в интервью изданию «Украинская правда», материал опубликован сегодня, 25 ноября.

Чиновник выразил абсолютную уверенность, что жители Донбасса будут смотреть этот телеканал.

«Мы будем показывать лучшие украинские телепродукты, и еще контент, который будет готовиться специально для этого канала», — отметил он.

Бородянский заявил, что Киев не боится конкуренции с российским телевидением, хотя и признает огромную разницу в бюджетах.

«На российском телевидении много телеканалов, а мы сделаем один. То есть, мы аккумулируем украинский ресурс для этого канала и будем на равных конкурировать с российскими», — пообещал он.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из интервью в начале ноября Бородянский обещал, что специальный телеканал для Донбасса Украина запустит ориентировочно через 3 месяца. Вместе с тем Бородянский признал, что главная проблема — не в сигнале, а в том, что конкретно Киев будет «коммуницировать» людям, которые там проживают.