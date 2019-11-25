Москва, , 14:38 — REGNUM Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Прежде всего, закон об иноагентов распространяется на СМИ. Минюст наделяется полномочием вести реестр СМИ-иноагентов, решение о включении в который будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД России.

Распространение на территории Российской Федерации сообщений и материалов СМИ-иноагента должно будет осуществляться учрежденным им российским юридическим лицом. Все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет СМИ — иноагент. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован

Также закон распространяется и на физлиц. Иностранными агентами могут быть признаны и физлица, если они «распространяют предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы и получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников».

Минюст наделяется полномочием по ведению реестра иноагентов-физлиц. Решение о включении в реестр или исключении принимается по согласованию с МИД России.

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