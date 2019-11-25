Киев, , 11:40 — REGNUM Украина вскоре запустит свой телеканал, который будет конкурировать с российскими СМИ за внимание жителей ДНР и ЛНР, сообщил министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский 25 ноября в интервью изданию «Украинская правда».

«На российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть мы аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими. Посмотрим», — рассказал министр.

Он добавил, что для нового телеканала будет специально создаваться уникальный продукт, которого не будет на других каналах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бородянксий рассказал, что новый канал для Донбасса будет создан в течение трёх месяцев на основе канала UATV. Сигнал будет доступен на 80% неподконтрольной Украине территории.

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