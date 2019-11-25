Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Плебисцит по вопросу перехода со смешанной на мажоритарную систему парламентских выборов в Грузии пройдет в 2020 или 2021 году. Об этом заявил 25 ноября после заседания парламентского большинства заявил на пресс-конференции мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

По словам Каладзе, в парламенте есть группа мажоритариев, которые предлагают переход на мажоритарную систему выборов.

«Мы договорились, что они продолжат работу в этом направлении, но с тем условием, что вопрос избирательной реформы будет вынесен на всеобщее народное голосование [плебисцит] в день парламентских выборов 2020 года или местных выборов 2021 года», — сказал Каладзе.

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Напомним, на голосовании 14 ноября мажоритарные депутаты провалили законопроект, инициированный самой же «Грузинской мечтой», который предполагал переход к пропорциональной избирательной системе. Иванишвили заявил, что не сумел уговорить мажоритарных депутатов собственной партии поддержать инициативу о реформе избирательной системы. Между тем оппозиция называет это специально спланированным спектаклем Иванишвили, который боится потерять власть на ближайших выборах, и грозится, что будет проводить акции протеста до тех пор, пока правительство не урегулирует создавшийся политический кризис.

14 ноября в Грузии начались масштабные акции протеста. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу: митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. Полиция Грузии разогнала демонстрантов при помощи водомета и слезоточивого газа. Но «война замков» продолжается: оппозиция пообещала устраивать пикеты перед зданием правительства каждый четверг, а на 25 ноября в Грузии запланирована масштабная протестная акция.

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