Анкара, , 11:32 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Катар для того, чтобы принять участие в проведении 5-го заседания Высшего стратегического комитета Турции и Катара. Спецборт «TUR» турецкого лидера и сопровождающей его делегации вылетел из аэропорта Эсенбога в 09:25.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, президента Турции сопровождали вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай, губернатор Васип Шахин, муниципальный глава Мансур Йаваш, а также иные официальные лица. В визите в Катар принимают участие министр по делам молодежи и спорта Мухаррем Касапоглу, министр финансов Берат Албайрак, министр обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр торговли Рухсар Пекджан, глава департамента по связям с общественностью администрации президента Турции профессор доктор Фахреттин Алтун и директор Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

На переговорах будут затронуты все аспекты турецко-катарских отношений, рассмотрены возможности по ещё большему углублению двустороннего сотрудничества во всех сферах, произведен обмен взглядами по региональным и глобальным вопросам. Посредством заседания комитета планируется согласование и подписание текстов соглашений, позволяющих укрепить сотрудничество между странами. Также в ходе визита планируется посещение президентом Эрдоганом турецко-катарского Объединённого военного командования.