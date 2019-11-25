Бишкек, , 11:26 — REGNUM Участники митинга против коррупции в государственных органах в центре Бишкека выстроились цепью вокруг Дома правительства, сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Организаторы несогласованного митинга призвали участников завершить мероприятие. Люди стали расходиться, но около 100 человек осталось на площади Ало-Тоо.

Часть демонстрантов попыталась организовать цепь вокруг Белого дома, в котором находится аппарат президента республики и парламент. Полиция предупредила митингующих об ответственности в случае нарушения общественного порядка. Протест прошел мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Бишкеке состоялся несогласованный митинг против коррупции, в котором приняли участие около 400 человек. Демонстранты выразили недовольство слабой реакцией властей на журналистское расследование «Азаттыка» и Kloop.

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