Копенгаген, , 11:31 — REGNUM Представитель датской партии «Консерваторы» Нильс Флемминг Хансен считает, что датское правительство должно прислушаться к совету посла США в Дании Карле Сандс и закупить еще больше боевых самолетов и усилить наблюдение за арктическим регионом.

«Во-первых, мы давно говорили о том, что Дания заказала слишком маленькое число истребителей F-35. Во-вторых, абсолютно справедливо утверждение о том, что у нас есть потребность в наращивании военного потенциала в Арктике. То, что мы имеем на данный момент — это лишь береговая охрана у Варде», — заявил политик. По словам Флемминг Хансена, государство должно выделить больше средств на оборону, и именно на обучение летчиков.

Ранее посол США в Дании Карла Сандс заявила, что датчанам следует укреплять свою обороноспособность, в том числе за счет покупки большего числа боевых самолетов. Об этом дипломат сообщила датской газете Jyllands-Posten (Юлландс-Постен) за девять дней до саммита НАТО в Лондоне. По мнению Сандс, Дания должна выполнить свои обещания, данные три года назад, и усилить наблюдение за Арктикой.