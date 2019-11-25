Анкара, , 11:37 — REGNUM Турецкие военные приступают к тестированию радиолокационных систем полученных из России ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает 25 ноября телеканал CNN Turk со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что первые испытания состоятся 25 ноября, они пройдут неподалеку от Анкары. Военные хотят проверить, как налаживается связь между зенитными ракетными системами С-400 и самолетами.

Запланированы полеты, в частности, истребителей F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, покупка Турцией российских ЗРС вызвала недовольство США. Так, 21 ноября представитель Госдепартамента США заявил, что Турции следовало бы «избавиться от С-400».

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