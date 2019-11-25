Копенгаген, , 12:05 — REGNUM В результате проведенного датской радикальной партией «Жесткий курс» своего конгресса в стенах Кристиансборга, в ряды правления были избраны семь новых членов. Речь идет в том числе о трех молодых людях.

За эти семь мест не шло никакой борьбы, поскольку не было других кандидатов. 18-летний Лассе Фроулунд Томсен, являвшийся до этого времени главой молодежного отделения партии «Жесткий курс», также был избран в ряды правления.

«Я очень рад быть членом «Жесткого курса». Я считаю, что внутри партии выстроена очень хорошая система взаимодействия: лично я не испытываю неприязни ни к одному из своих однопартийцев», — заявил новоизбранный лидер в ходе своего выступления на конгрессе. Фроулунд Томсен также отметил, что никто не должен воспринимать как личную обиду тот факт, что во время демонстраций «Жесткий курс» может сжечь Коран. В своем аккаунте в социальной сети Facebook Фроулунд Томсен неоднократно высказывал критику в отношении ислама и призывал «отправить этих террористов (мигрантов) домой». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Партия «Жесткий курс» была создана в 2017 году и получила 1,8% голосов на парламентских выборах в Дании 2019 года. Поскольку процентный барьер составляет 2%, партии не удалось завоевать места в Фолькетинге.