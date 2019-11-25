Москва, , 11:02 — REGNUM В Госдуме считают, что «крымский трибунал» станет началом расследования преступлений на Украине.

«Крымский трибунал» станет прецедентом для комплексного международного расследования преступлений киевского режима», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе. Трибунал планируется провести весной 2020 года, заявил руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.

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