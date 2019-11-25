Кабул, , 11:03 — REGNUM По меньшей мере четверо боевиков, включая полевого командира, уничтожены на северо-западе Афганистана в результате операции афганских ВВС. Об этом сообщает 25 ноября телеканал Tolo News со ссылкой на министерство обороны страны.

Воздушные удары были нанесены по позициям движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Алмар провинции Фарьяб. Ликвидирован Мавлави Абдул Гафар — полевой командир, под контролем которого находилась территория уезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили гражданина США и гражданина Австралии в обмен на троих своих командиров.

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