Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM В столице Среднего Урала напали на отделение посольства Белоруссии в центре города. Об этом сообщает «Новый день».

Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки. Также у учреждения были разбиты окна.

В УМВД по городу пока не комментируют ситуацию, информация проверяется полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко сравнил свою республику с Екатеринбургом. «Я бывал, к счастью, в Свердловске и мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Я сравниваю его с Белоруссией», — сказал президент.

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