Нагоя, Япония, , 10:50 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие во встрече министров иностранных дел стран G-20 в Нагоя (Япония), сообщает Sindonews.

«Мир ждет результатов, которые обсуждались на этой встрече», — заявила Ретно Марсуди на встрече министров иностранных дел стран G-20 в Нагое.

Глава МИД Индонезии заострила внимание на двух основных вопросах, касающихся глобального управления и торговли. Во-первых, Индонезия отмечает важность свободной и справедливой торговли в мире, который характеризуется нестабильностью и геополитической напряженностью. Во-вторых, Индонезия выступает за глобальное лидерство в реализации мирового управления.

«Форум G-20 должен стать платформой и моделью для глобального лидерства. Глобальное лидерство должно укреплять ценности многосторонности, которые могут способствовать миру, стабильности и процветанию», — подчеркнула министр иностранных дел Индонезии.

В дополнение к этим двум темам Ретно Марсуди также заявила о важности установления взаимовыгодного партнерства со странами Африки.

«Мы должны полностью поддерживать решения, которые приходят из Африки», — добавила Ретно Марсуди.

В кулуарах встречи G-20 министр Ретно Марсуди провела двусторонние встречи с министрами иностранных дел Новой Зеландии, Японии, Австралии, Чили и Нидерландов.

Напомним, после Японии председательство в G-20 перейдет Саудовской Аравии (2020 г.), затем Италии (2021 г.), Индии (2022 г.) и Индонезии (2023 год). Встреча G20 под председательством Саудовской Аравии состоится в Эр-Рияде 4−5 декабря 2019 года.

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