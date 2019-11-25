25 ноября 2019 | Время чтения 11 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 18-24 ноября 2019 года стали: папа Франциск посетил Японию; Святой престол попрекнул США; протесты в Иране не прекращаются; христиане в Турции и Сирии не верят Эрдогану; Дамаск возмущен воровством «народной нефти»; в Израиле не удается создать правительство; Си Цзиньпина хотят увидеть в суде.

Станислав Стремидловский, , 10:49 — REGNUM Папа Римский Франциск посещает Японию, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик встретился с католическими епископами. Он передал теплое приветствие духовенству и мирянам Католической церкви в Японии, а также всем жителям страны, заверяя их в своей молитвенной памяти. Поездка в Японию была давнишней мечтой Франциска, и теперь он с благодарностью принимает эту миссионерскую возможность. В своем обращении к прелатам папа напомнил о героической истории японской католической общины, которая обрела веру благодаря самоотверженным миссионерам и сумела сохранить ее, несмотря на многочисленные трудности и преследования. За эти годы местная община сформировала церковный облик, который высоко ценится японским обществом благодаря ее богатому вкладу в общее благо. Церковь в Японии немногочисленна, отметил понтифик, однако это не должно ослаблять ее усердия в деле благовестия: «Гостеприимство и забота о многочисленных иностранных работниках, составляющим более половины католиков Японии, является не только свидетельством Евангелия среди японского народа, но и свидетельством универсальности Церкви». Франциск призвал поместную Церковь решительно высказываться по неотложным вопросам мира и справедливости, всегда выступая в защиту каждой жизни. Эта задача крайне злободневна перед лицом современных проблем в японском обществе: одиночества, отчаяния, изоляции, роста числа самоубийств, травли («иджиме»), а также добровольного отчуждения от социальной жизни, что особенно касается молодежи.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа бросил серьезный вызов мировым технологическим гигантам, рассказывает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Он обратился к руководителям Facebook, Apple, Microsoft, Amazon и Google, потребовав удаления детской порнографии и запрета доступ детям к откровенным материалам в интернете. Франциск заявил, что защита конфиденциальности с помощью всё более сложных форм шифрования сообщений не может быть оправданием для отмены контроля, даже если технологические концерны утверждают, что конфиденциальность важна с точки зрения доверия клиентов и является основой их бизнеса. Понтифик выступил за установление баланса «между законным осуществлением свободы выражения мнений и интересами общества», с тем, чтобы «цифровые средства массовой информации не использовались для совершения преступных действий в отношении несовершеннолетних». Он указал на необходимость введения двух неотложных мер: органы власти должны иметь возможность действовать эффективно, а крупные компании не должны «считать себя полностью безответственными в части услуг, которые они предоставляют своим клиентам». Facebook, Apple, Microsoft, Amazon и Google, по его словам, юридически и морально ответственны за то, как используют их возможности в контексте жестокого обращения и преступлений против детей.

Ватикан, похоже, сделал редкий публичный упрек Соединенным Штатам, сообщает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Святой престол опубликовал коммюнике, в котором поддержал решение израильско-палестинского конфликта в рамках концепции «двух государств» спустя несколько дней после того, как Вашингтон «благословил» израильскую аннексию палестинской территории. Напрямую Ватикан не сослался на заявление государственного секретаря США Майка Помпео, который объявил, что больше не считает израильские поселения на Западном берегу нарушением международного права. Однако Святой престол сослался на «недавние решения, которые могут еще больше подорвать израильско-палестинский мирный процесс». Как отмечает издание, для Ватикана реагировать на отдельные решения мировых правительств — это крайне необычно. Дипломаты Святого престола, как правило, предпочитают работать тихо, продвигая вопросы международной повестки за кулисами и без помпы.

Протесты в Иране не прекращаются, информирует L'Osservatore Romano (Ватикан). Столкновения между демонстрантами и полицией зарегистрированы в нескольких городах, включая Тегеран. По данным агентства Fars, были разграблены не менее ста банков и 57 магазинов. Секретарь Совета стражей Ирана аятолла Ахмад Джаннати, согласно иранскому информационному агентству Mehr, в своем выступлении заявил, что «между демонстрантами и участниками беспорядков есть разница». Аятолла попросил услышать страхи населения по поводу роста цен, но также уточнил, что «протестующие не хотят хаоса и нестабильности». Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чтобы выразить протест против «вмешательства» Соединенных Штатов во время насильственных протестов последних дней. Швейцария представляет интересы Вашингтона в Иране.

Турецкое правительство «особенно чувствительно» к состоянию христианских общин на Ближнем Востоке, и благодаря его вкладу сирийские христиане увидят, что «их святилища оживут, а церкви будут восстановлены, чтобы они могли вернуться и снова начать молиться там». Как пишет Agenzia Fides (Ватикан), этими словами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел опровергнуть доводы тех, кто в последние недели указывал на местные христианские общины как на жертвы и мишени турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Заявления Эрдогана прозвучали во время пресс-конференции, которую он провел с президентом США Дональдом Трампом после недавней встречи двух лидеров в Вашингтоне.

Эрдоган утверждает, что является защитником христиан, но христиане в Турции и Сирии боятся, считает AsiaNews (Рим, Италия). Ассирийцы и халдеи в Турции и за границей (на северо-востоке Сирии) всё чаще становятся жертвами насилия, несмотря на заявления президента Турции о том, что он является защитником меньшинств. На самом деле репрессии и нападения в последние недели усилились в связи с наступлением «султана» на курдов в Сирии, которое превратилось в более мягкую версию этнической чистки, задев даже христиан. Недавно после встречи с Трампом турецкий лидер пообещал «внести свой вклад» в реконструкцию храмов и святынь. Но его слова звучат неубедительно в Диярбакыре, где прихожане говорят, что у них очень мало причин благодарить Эрдогана. Тот же страх и беспокойство ощутимы по ту сторону границы, среди жителей преимущественно христианских деревень и городов северо-восточной Сирии, которые едва избежали репрессий джихадистов и сегодня с тревогой наблюдают за продвижением Турции. С тех пор, как Эрдоган начал свое наступление, были убиты около 150 мирных жителей, включая христиан, а более 300 тысяч человек бежали.

Дамаск призвал к «народному сопротивлению» США, которые «воруют» сирийскую нефть, также сообщает издание. При полном нарушении международного права американские военные находятся в районе, который содержит две трети запасов сирийской нефти, оцениваемых более чем в 2,5 миллиарда баррелей. Этот регион находится сейчас под курдских Сирийских демократических сил (СДС), союзников Вашингтона. При этом сирийские курды не стали дожидаться прихода американских нефтяных компаний, предложенных президентом Трампом. В июне прошлого года президент Объединенного демократического совета Сирии Эльхам Ахмад в обмен на 10 миллионов долларов в месяц подписал контракт с израильской компанией, которая немедленно начала бурение и разработку. Многие источники, особенно российские и израильские, подтверждают договоренность о добыче сирийской нефти израильской компанией. Доказательства транспортировки и незаконной продажи сирийской нефти неоднократно приводились российским правительством, которое «обвиняет Соединенные Штаты в незаконном хищении сирийской нефти». Местные аналитики считают, что кража сирийской нефти, гарантированная присутствием американских солдат, направлена на то, чтобы лишить сирийское правительство средств, необходимых для восстановления страны и помешать Дамаску восстановить суверенитет. Дамаск вынужден импортировать энергоносители из-за рубежа.

Община армян-католиков сирийского города Эль-Камышлы пытается оправиться после убийства духовного предводителя общины Тер-Овсепа Петояна и его отца Тер-Абраама, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Об этом изданию рассказало викарий Антони Айвазян. По его словам, память священника и его отца почтили многие тысячи людей, включая представителей сирийского правительства и оппозиции. «Мы простили убийц, как учит нас Иисус Христос», — говорит викарий. Но вопросы остаются. Сирийским армянам непонятно, как преступление могло произойти в районе, который находится «под военным контролем США и курдов». Они подчеркивают, что до сих пор «никто никогда не причинял нам вреда, даже во время присутствия джихадистов», которые «уважали нас», однако «теперь всё изменилось». Отец Антони также предложил всем главам местных христианских Церквей в память о мучениках следующую Пасху отпраздновать вместе.

Впервые с момента создания государства Израиль в 1948 году лидеры двух партий, которые получили наибольшее количество мест на выборах в сентябре, не смогли сформировать правящую коалицию, передает Terrasanta.net (Милан, Италия). Ни Бенни Ганцу, ни Биньямину Нетаньяху не удалось создать правительство. Обоим лидерам отказал светский ультранационалист Авигдор Либерман, контролирующий 8 мест из 120 в парламенте. При этом Либерман никогда не скрывал того, что выступает за формирование правительства национального единства, которое объединит силы Ганца и Нетаньяху. Кризис может привести к новым внеочередным выборам, которые состоятся, самое позднее, в марте 2020 года. В этом 2019 году израильтяне уже голосовали дважды — в апреле и сентябре. Усугубляет ситуацию и то, что Нетаньяху были предъявлены обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях.

Председатель КНР Си Цзиньпин должен оказаться в зале суда. Об этом в интервью La Croix (Париж, Франция) заявила профессор Дилнур Рейян, уроженка Синьцзяна. Так она отреагировала на статью The New York Times о планировании «этнической чистке» уйгуров в Синьцзяне. Она испытала двойственные чувства от чтения. Счастья, что наконец-то появились «официальные» подтверждения «репрессивной политики» Пекина, и грусти, что многие годы свидетельства преследований уйгуров в Синьцзяне не слышали. По словам Рейян, теперь можно говорить о преследовании Си Цзиньпина за «этнические чистки». Этого, говорит она, «хотят все уйгуры», настаивая на том, что председатель КНР должен предстать перед международным судом.

На майдане украинский народ выставил высокие моральные рамки, считает глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Его слова приводит Католицький Оглядач (Львов, Украина). Архиепископ подчеркнул, что «Революция достоинства» стала переломным моментом, потому что тогда украинский народ четко заявил, что хочет быть европейским народом. «Мы — европейская нация, которая имеет корни в европейском выборе равноапостольного князя Владимира, — сказал Шевчук. — Это ориентиры, парадигма народа, который хочет свободы, осознает свое достоинство и хочет строить на родной земле свободное демократическое государство европейского образца на христианских началах. Эти элементы мы теперь четко и ясно просматриваем, вспоминаем майдан». Он считает, что у преступлений, которые были совершены против майдана, нет срока давности. И надеется, что расследование дел не будет прекращено.

С 10 по 17 ноября в саратовском приходе святителя Климента прошла епархиальная Неделя милосердия, которая традиционно проходит в ноябре под патронажем «Каритас», рассказывает Рускатолик.рф (Москва, Россия). В этом году она ознаменовалась официальным визитом апостольского нунция в России архиепископа Челестино Мильоре. «Бедные есть плод любви Христа, — отметил нунций. — Мы не всегда замечаем, а может быть, просто не хотим замечать их. Чтобы подать милостыню по-настоящему, нужно смотреть нуждающемуся прямо в глаза, и тогда мы услышим в своем сердце отзвук слов Иисуса: «Я был голоден, ты накормил меня. Был наг, ты одел меня. Был болен, ты посетил меня». В завершение Недели милосердия, 17 ноября, состоялась торжественная месса в честь святителя Климента, покровителя епархии, которую возглавил архиепископ Мильоре в сослужении с епископом Клеменсом Пиккелем и четырьмя священниками из Саратова и Маркса. В качестве гостя присутствовала министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».