Токио, , 10:48 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов впервые за 18 лет находится с рабочим визитом в Японии. Как сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало, сегодня, 25 ноября, адмирал возложил цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, которая находится на кладбище «Тама» в Токио.

Читайте также: Главнокомандующий ВМФ России впервые за 18 лет посетит Японию

Также в церемонии принял участие атташе по вопросам обороны при посольстве РФ Сергей Шашков и члены российской военной делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о рабочем визите главнокомандующего ВМФ РФ была достигнута в мае 2019 года по итогам переговоров руководителей МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2». Визит по приглашению японской стороны проходит с 23 по 26 ноября, впервые за последние 18 лет.

Адмирал Евменом планирует обсудить с главами военного и военно-морского ведомств (МССО) Японии текущее состояние и перспективы российско-японского военно-морского сотрудничества. Также в повестке дня посещение главного штаба МССО Японии в Токио и военно-морской базы в Йокосуке.