Сеул, , 10:49 — REGNUM Правительство Южной Кореи направит делегацию в Иран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская делегация во главе с представителем Корейского агенства международного сотрудничества (KOICA) отправится в Иран с трехдневным визитом 25 ноября.

Предполагается, что стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества, которое практически прекратилось после того, как в сентябре 2019 года США ужесточили санкции против Ирана, а также вопросы об оказании гуманитарной помощи.

Известно, что в состав делегации войдут представители министерства иностранных дел, министерства стратегии и финансов, министерства торговли, промышленности и энергетики.