Тегеран, , 10:53 — REGNUM Поддержка протестов в Иране, которую оказывают представители других стран, является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил 25 ноября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Поддержка протестов — это вмешательство во внутренние дела Ирана», — сказал Мусави на пресс-конференции в эфире телеканала Press TV.

Он отметил, что некоторые страны, что удивительно, поддержали бунтовщиков. Люди вправе мирно протестовать, однако в беспорядках участвовали и «террористические силы», добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Иране, которые начались 15 ноября, сопровождались беспорядками.

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