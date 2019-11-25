25 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

По итогам визита на предприятия Дальневосточного судостроительного кластера, заместитель главы российского военного ведомства Алексей Криворучко заявил, что модернизируемые большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» и подводная лодка «Иркутск» станут носителями перспективных противокорабельных ракет «Циркон». Рассмотрим, как изменится облик этих кораблей в ходе модернизации и какие новые возможности они получат?

Леонид Нерсисян, , 10:43 — REGNUM По итогам визита на предприятия Дальневосточного судостроительного кластера, заместитель главы российского военного ведомства Алексей Криворучко заявил, что модернизируемые большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» и подводная лодка «Иркутск» станут носителями перспективных противокорабельных ракет «Циркон». Рассмотрим, как изменится облик этих кораблей в ходе модернизации и какие новые возможности они получат?

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» U.S. Navy

Из противолодочного корабля в эсминец с управляемым ракетным вооружением

«Маршал Шапошников» является одним из 8 больших противолодочных кораблей проекта 1155. По 4 корабля этого проекта несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флота. Эти корабли строились в 1980-х годах и являются наиболее успешным проектом советских эсминцев дальней океанской зоны того времени.

Корабли проекта 1155 ориентированы в первую очередь для поиска и уничтожения подводных лодок, для чего оснащены гидроакустическим комплексом «Полином», буксируемой гидроакустической антенной и 2 противолодочными вертолётами Ка-27, а «главный калибр» состоит из 8 противолодочных ракет «Раструб». Эти корабли фактически составляют основу российских кораблей дальней океанской зоны, однако являются очень узкоспециализированными кораблями. Имея высокие, даже по современным меркам, возможности по обеспечению противолодочной обороны, они неспособны ни бороться с надводными кораблями противника, ни наносить удары по наземным целям, ни обеспечивать противовоздушную оборону (ПВО) соединения кораблей. Впрочем, российские БПК вооружены достаточно эффективными зенитными-ракетными комплексами (ЗРК) самообороны «Кинжал».

Учитывая эти недостатки кораблей проекта 1155, предполагалось в начале текущего десятилетия радикально модернизировать их — оснастить новыми радиолокационными системами, заменить пусковые установки противолодочных ракет «Раструб» на пусковые установки для крылатых ракет семейства «Калибр», а комплекс ПВО малой дальности заменить на перспективный ЗРК «Полимент-Редут». Однако в таком виде эта масштабная модернизация так и не состоялась в виду неготовности на тот момент комплекса «Полимент-Редут», большого масштаба работ и высокой их стоимости, а самое главное — серьёзных проблем в российской судостроительной отрасли.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» проекта 1155 U.S. Navy

Тем не менее, в 2016 году БПК «Маршал Шапошников» встал на продолжающийся по настоящее время ремонт, который решено было совместить с частичной модернизацией. Главной особенностью модернизации является установка на корабль двух модулей универсальных вертикальных пусковых установок 3С14. Благодаря этому «Шапошников» из узкоспециализированного противолодочного корабля превратится в многофункциональный, способный наносить эффективные удары по наземным и надводным целям. При этом высокие противолодочные возможности корабля сохранятся. Однако, при высоких ударных возможностях, «Шапошников» по-прежнему будет вооружён лишь ЗРК самообороны, причём её возможности только уменьшатся. На БПК проекта 1155 установлено по 2 ЗРК «Кинжал» — в носовой и кормовой части. Однако при модернизации место носового «Кинжала» займут новые универсальные пусковые установки.

Передача флоту «Шапошникова» запланирована на 2020 год. При этом, в ходе визита на Дальневосточные судостроительные предприятия замминистра обороны Алексей Криворучко выразил надежду, что сроки сдачи корабля больше не будет сдвигаться «вправо».

В дальнейшем, предполагается постепенно модернизировать и другие корабли проекта 1155, в том числе и из состава Северного флота. Впрочем, сроки проведения и формат модернизации остальных БПК остаются неизвестными.

«Антеи» должны получить 72 «Калибра» вместо 24 «Гранитов»

Другим долгим и масштабным проектом Дальневосточной судостроительной промышленности является модернизация подводной лодки «Иркутск» проекта 949А «Антей». Эти лодки составляют основу российских противоавианосных сил и наиболее мощными средствами ВМФ России по борьбе с крупными корабельными группировками вероятного противника. «Иркутск» является третьим подводным крейсером проекта 949А и был зачислен в состав ещё советского ВМФ в 1988 году. С 1997 года лодка находится в резерве, на приколе. С 2008 года субмарина проходила вялотекущий ремонт на судостроительном заводе «Звезда», который в 2013 перерос в крупномасштабную модернизацию по проекту 949АМ. Эта модернизация предполагает полный ремонт подлодки, замену большинства электронных и радиотехнических систем, а самое главное — полное обновление комплекса вооружения. Вместо 24 имеющихся пусковых установок для ракет «Гранит» лодку оснастят 72 универсальными пусковыми установками, способными применять крылатые ракеты семейства «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) «Оникс», а в будущем — и перспективные ПКР «Циркон». Новые пусковые установки монтируются в уже имеющиеся шахты для ПКР «Гранит»: огромные размеры ракеты позволяют смонтировать в её пусковой установке сразу 3 пусковые установки для современных крылатых ракет.

Несмотря на то, что сдача лодки флоту ожидалась к 2018−2019 году, эти сроки неоднократно сдвигались. Сейчас передача лодки в состав ВМФ ожидается в 2022 году. Вместе с «Иркутском» аналогичную модернизацию проходит и другая подлодка данного проекта — «Челябинск». На текущий момент предполагается в перспективе модернизировать все 5 имеющихся в составе Тихоокеанского флота подлодки проекта 949А. «Антеи» Северного флота (3 единицы) модернизироваться не будут.

Атомная подводная лодка проекта 949А «Анте́й» Alex omen

После завершения модернизации «Иркутск» станет наиболее мощной российской подводной лодкой с крылатыми ракетами, а её появление в составе Тихоокеанского флота даже способно повлиять на баланс сил в регионе. Особенно, если субмарина будет оснащена перспективными гиперзвуковыми ПКР «Циркон».

Как видно, корабли и подлодки советской постройки далеко не исчерпали свой потенциал и после модернизации способны ещё очень долгое время оставаться актуальными и отвечать современным требованиям. Ремонт и модернизация этих кораблей и подводных лодок может позволить существенно повысить возможности ВМФ России и обеспечить высокую боеготовность флота в ожидании кораблей новой постройки. Однако, возможности российской судостроительной отрасли, находящейся во многом в состоянии системного кризиса, едва ли позволяют оперативно давать «вторую жизнь» старым кораблям — проекты носят единичный характер и, как правило, переходят в разряд «долгостроев».