Москва, 25 ноября 2019, 10:43 — REGNUM Голод на Украине 1932 — 1933 годов не имел ничего общество с этноцидом, а вот геноцид поляков и евреев со стороны бандеровцев — факт исторический и доказанный, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кургиняна, именно отсутствие свободной дискуссии касательно Украины в Советском Союзе создало условия для появления мифа о «голодоморе», который сейчас широко тиражируется и на Западе, и на Украине, и со стороны пропагандистов в России. Это отсутствие было порождено рядом причин и опасений, в том числе страхом затронуть самолюбие украинского народа.
Он также отметил, что уже давно специалистами доказано, что вывоз зерна на экспорт никакого отношения к голоду на Украине не имел. При этом, как только появились сигналы о неблагополучии на Украине, Политбюро СССР приняло решение немедленно начать поставки продовольствия на Украину. Причиной же голода стало не изымание зерна, а неправильное его хранение, в результате чего оно испортилось, либо было съедено паразитами, включая мышей и прочих грызунов, в связи с чем его было необходимо уничтожать уже по соображениям эпидемиологическим.
Напомним, что 24 ноября Украина и ее союзники по антирусской пропаганде празднуют «День памяти жертв голодоморов», поминая не жертв реально имевшего место страшного голода на Украине, а мифа-вампуки, созданного в целях информационной войны против России и войны с собственной историей на Украине. Эта дата оскорбляет память реальных жертв, поскольку пытается использовать страшную трагедию в циничных пропагандистских целях.
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