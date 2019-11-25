Москва, , 10:43 — REGNUM Голод на Украине 1932 — 1933 годов не имел ничего общество с этноцидом, а вот геноцид поляков и евреев со стороны бандеровцев — факт исторический и доказанный, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, именно отсутствие свободной дискуссии касательно Украины в Советском Союзе создало условия для появления мифа о «голодоморе», который сейчас широко тиражируется и на Западе, и на Украине, и со стороны пропагандистов в России. Это отсутствие было порождено рядом причин и опасений, в том числе страхом затронуть самолюбие украинского народа.

«В связи с этим возник этот самый миф о голодоморе, который базируется на нескольких абсолютно лживых предпосылках. Первое — голод был в течение очень многих лет константной практикой западного и общего человеческого сообщества. Голод был, есть и будет: Индия, Америка… голод, который они умалчивают… После войны — в Поволжье, где никакого геноцида не было, был страшный голод — это практика человечества… В Европе был голод, в Российской Империи много раз был голод… Какое это имеет отношение к какому-то голодомору?» — заявил эксперт.

Он также отметил, что уже давно специалистами доказано, что вывоз зерна на экспорт никакого отношения к голоду на Украине не имел. При этом, как только появились сигналы о неблагополучии на Украине, Политбюро СССР приняло решение немедленно начать поставки продовольствия на Украину. Причиной же голода стало не изымание зерна, а неправильное его хранение, в результате чего оно испортилось, либо было съедено паразитами, включая мышей и прочих грызунов, в связи с чем его было необходимо уничтожать уже по соображениям эпидемиологическим.

«Никакого этнического характера [у голода в СССР в 1931—1932 гг.] близко не было. Никто его найти не мог — и Рейган найти не мог. Необходимо более глубокое изучение проблемы, которое сразу разрушает миф о голодоморе. [Такое изучение] было запрещено в Советском Союзе. А теперь оно не запрещено, мы живем в 2019 году, и мы про этот голодомор так называемый все знаем! И никакого это отношения к этноциду не имеет. А вот что такое геноцид поляков или евреев, осуществлённый бандеровскими мерзавцами, мы тоже знаем прекрасно!» — продолжил Кургинян.

Напомним, что 24 ноября Украина и ее союзники по антирусской пропаганде празднуют «День памяти жертв голодоморов», поминая не жертв реально имевшего место страшного голода на Украине, а мифа-вампуки, созданного в целях информационной войны против России и войны с собственной историей на Украине. Эта дата оскорбляет память реальных жертв, поскольку пытается использовать страшную трагедию в циничных пропагандистских целях.

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