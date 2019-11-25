Тбилиси, , 10:42 — REGNUM Сегодня утром во дворе парламента Грузии мобилизованы правоохранители, там же стоят несколько автобусов департамента по особым поручениям МВД, сотрудников центра 112, машины скорой помощи и пожарных. Об этом 25 ноября сообщает «Интерпрессньюс».

Напомним, представители оппозиции, их сторонники и активисты сегодня планируют провести акцию у парламента. В том числе демонстранты намерены пикетировать законодательный орган. По заявлению оппозиции, они не дадут большинству возможности провести 26 ноября пленарное заседание.

Как сообщало ранееИА REGNUM, акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу: митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. Полиция Грузии разогнала демонстрантов при помощи водомета и слезоточивого газа. Но «война замков» продолжается: оппозиция пообещала устраивать пикеты перед зданием правительства каждый четверг, а на 25 ноября в Грузии запланирована масштабная протестная акция.

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