Нур-Султан, , 10:37 — REGNUM Правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») необходимо сплотиться вокруг действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, написал 25 ноября на своей странице в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

По его словам, во время своего выступления на совещании в Мажилисе (парламенте) с участием членов правительства и партии «Нур Отан» первый президент Казахстана заявил об обеспечении преемственности политического курса.

Напомним, 18 ноября в парламенте Казахстана под председательством бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева состоялось совещание с участием членов партии «Нур Отан» и членов правительства. Назарбаев раскритиковал однопартийцев в бездействии при резонансных случаях в системе образования республики.

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