Владивосток, , 10:33 — REGNUM На прошлой неделе единороссы Приморья избрали своим лидером губернатора края Олега Кожемяко. Став секретарем регионального отделения, он сразу же подчеркнул: «Нам надо провести ревизию в местных отделениях и избавиться от тех, кто пользовался партийным мандатом для решения своих дел».

И действительно — в Приморье дела у крупнейшей партии России идут не очень хорошо. Если в среднем по стране в ходе единого дня голосования «Единая Россия» набирала от 65% до 75% голосов на выборах во все уровни власти, то в Приморье — только 47%. Глядя на такие результаты, руководство «ЕР» логично приняло решение задействовать энергию приморского губернатора на благо партии и ее сторонников, доверив ему не только приморское отделение «ЕР», но и место в Генеральном совете партии.

С другой стороны, взяв под контроль партию в регионе, Кожемяко еще больше сконцентрировал власть в своих руках, хотя на прошлогодних губернаторских выборах политик обещал обратное.

«Я выступал и выступаю за прямые выборы. Может, будет переходный период, может, не будет. Но, тем не менее, это неминуемо», — сказал Кожемяко журналистам в 2018 году. А спустя год отозвал законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов, включая и мэра Владивостока. Причем, по словам региональных источников, возврату прямых выборов сопротивлялись главы городов и районов, так как это могло привести к политической дестабилизации в крае.

Отметим, что сейчас муниципалитетами региона руководят в целом лояльные губернатору люди. Среди них и мэр Владивостока Олег Гуменюк, который нередко становится объектом критики как со стороны населения, так и со стороны полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева за неэффективное расходование федеральных средств.

Поскольку подобных руководителей в регионе немало — идти с ними на выборы равнозначно поражению на старте. Потому, вероятно, Кожемяко и решил отозвать собственный законопроект, сохраняя контроль над муниципальными образованиями региона.

При этом его политические интересы территорией Приморья не ограничиваются. Будучи «серийным губернатором» — то есть лидером по количеству возглавляемых регионов (Корякия, Амурская область, Сахалин и Приморье) — Кожемяко сохраняет свое влияние и в них. По этой причине, к слову, некоторые федеральные СМИ называют его «Хозяином Дальнего Востока».

Такую точку зрения подтверждают и региональные эксперты, указывая на то, что у Кожемяко действительно есть желание взять под контроль как можно больше регионов, но уже с позиций федеральных властей. Так, по словам руководителя дальневосточного Центра социальных инноваций Юрия Коломейцева, «слухи о том, что Кожемяко хочет уйти на федеральных уровень, появляются очень часто».

«Единственное место, на которое его прочат — это пост полпреда в ДФО, который сейчас занимает Юрий Трутнев. Но Трутнев тоже боец, и за этот пост придется пободаться. Во-вторых, если посмотреть на все регионы, где Кожемяко работал, у него одна схема работы: пришли, наобещали, а там дальше неважно, сделали или не сделали», — говорит эксперт.

Впрочем, такая схема неплохо помогает близким губернатора заниматься бизнесом, который ориентирован, прежде всего, на рыбодобывающую и перерабатывающую отрасли. В настоящее время «у руля» компаний и предприятий стоят 30-летний сын Никита Кожемяко (успешный миллиардер), гражданская жена Ирина Герасименко (входит в топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes) и сестра-близнец приморского губернатора Ольга Кравченко.

При этом бизнес-интересы семьи в ближайшее время могут устремиться и на Камчатку, где ожидается смена руководства края. По данным источников, губернатор Владимир Илюхин уже подал заявление об отставке, и на его место прочат Константина Богданенко— экс-зама Кожемяко в Приморье, который заранее ушел в отставку.

В то же время сам Кожемяко старается подкреплять свои амбиции внешнеполитической активностью, пытаясь сыграть на поле МИД России. В последнее время губернатор уделяет значительное внимание китайскому направлению, аргументируя это тем, что на долю Пекина приходится 55% экспорта Приморья. С Японией, Южной и Северной Кореями Кожемяко тоже поддерживает тесные контакты, обсуждая с местными политиками и общественными деятелями вопросы экономики, туризма, авиа‑ и морских перевозок.

Примечательно, что на Западе у Кожемяко тоже есть давние партнёры, ярчайший из которых — президент Белоруссии. По словам Александра Лукашенко, Кожемяко уже более 10 лет налаживает дружбу и экономические связи с Белоруссией, за что в июле этого года был награждён белорусским Орденом Почёта.

В Минске, кстати говоря, тоже в курсе амбиций Кожемяко, о чем Лукашенко дипломатично намекнул в ходе общения с представителями СМИ. «Я знаю, что, наверное, долго его там не задержат, в Приморье. Пару лет. Потому что человек большой, ему большая дорога», — отметил белорусский лидер.

Таким образом, учитывая географию интересов, бизнеса и связей, становится ясно, что Кожемяко действительно пытается влиять на управление регионами всего Дальнего Востока. Но история знает немало примеров, когда концентрация власти в одних руках приводила к печальным последствиям.

Тут можно вспомнить некоторых губернаторов 90-х годов с их идеями создать территориальные образования вроде Уральской республики, когда, прикрываясь лозунгами об эффективном развитии, люди стремились к реализации личных и бизнес-интересов, которые требуют максимального сосредоточения власти в одних руках.

Да и вряд ли такая активная деятельность губернатора Приморья совпадает с задачами, которые ставит перед руководителями регионов федеральный центр.