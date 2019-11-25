Иерусалим, , 10:32 — REGNUM Военные Израиля во время рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 15 человек, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности, об этом сообщается на странице израильской армии в Twitter.

«(Военные) задержали на Западном берегу 15 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, беспорядках и насильственных действиях», — говорится в сообщении.

Все арестованные переданы в контрразведку Израиля, где проводятся их допросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время рейдов на Западном берегу реки Иордан военными Израиля было арестовано 11 палестинцев, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.

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