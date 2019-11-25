Токио, , 10:31 — REGNUM Гонконг был и останется китайским. Такое заявление сегодня, 25 ноября, сделал министр иностранных дел КНР Ван И, который в настоящее время находится с визитом в Токио.

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При этом власти Китая не потерпят тех, кто угрожает стабильности этого административного района, добавил дипломат, комментируя итоги выборов в районные советы Гонконга.

«Любые попытки нанести вред или воспрепятствовать процветанию и стабильности в Гонконге не увенчаются успехом», — заявил журналистам Ван И.

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Глава китайского внешнеполитического ведомства призвал дождаться окончательного результата выборов, подчеркнув, что «Гонконг является частью Китая и особым административным районом Китая», независимо от того, что там происходит.

Напомним, явное большинство на выборах депутатов районных советов в Гонконге получили кандидаты от оппозиции. По итогам предварительного подсчёта голосов, сторонники демократического лагеря получили почти 400 из 452 мест.

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